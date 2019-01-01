إقبال كبير في أول يوم لمعرض السلع المعمرة بوزارة المالية

• تعظيم قيمة المنتجات المصرية ذات الجودة العالية لتعزيز الصناعة الوطنية

أكد أمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية، حرص الوزارة على تعظيم قيمة المنتجات المصرية التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يُسهم في تعزيز الصناعة الوطنية؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي، من خلال إقامة المعارض السلعية التي تُلبي احتياجات العاملين بالوزارة بخصومات تصل إلى 50%.

جاء ذلك خلال افتتاحه معرض السلع المعمرة الذي تُقيمه وزارة المالية للعاملين بها، تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالتعاون مع إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

قالت داليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، إن اليوم الأول لمعرض السلع المعمرة شهد إقبالاً كبيرًا من العاملين بالوزارة الذين أبدوا سعادتهم بتنوع وجودة المعروضات وأسعارها التي تقل عن السوق بما يتراوح من 10 إلى 50%، وبنظام التقسيط الذي يمتد لـ3 سنوات بفائدة تنافسية 8.5%، معربة عن شكرها وتقديرها للشركات الوطنية التي تنازلت عن نسبة من هامش الربح؛ بما يُسهم في تعزيز المنتج المحلي بالسوق المصرية، والتيسير على العاملين بوزارة المالية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

أشارت إلى أن الأجهزة الكهربائية، ولمبات الليد، والأدوات المنزلية، والمفروشات، والسجاد، والملابس الجاهزة من أبرز المنتجات المصرية ذات الجودة العالية بمعرض السلع المعمرة.