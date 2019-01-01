كريم عفيفي: «ولد الغلابة» نقلة كبيرة في مشواري الفني

قال الفنان كريم عفيفي، أحد نجوم مسرح مصر، إن دوره في مسلسل (ولد الغلابة) الذي أطل به في موسم رمضان الماضي يعد نقلة كبيرة في مشواره الفني.

وأضاف عفيفي، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه تلقى ردود فعل واسعة وغير متوقعة على دور (حمزة) الرجل الصعيدي الذي يقتل شقيقته بعد أن تتزوج سراً ويدخل السجن .. مشيرا إلى أن هذه الردود فاجأته فلم يكن يتوقع كل هذا الصدى الكبير.

وأشار إلى تعلقه بشخصية (حمزة) كثيرا لأنه ظهر من خلالها بشكل مختلف، مضيفا أنه لم تكن لدية أية مشكلات في اللهجة الصعيدية لأنه قدمها كثيرا من قبل ذلك من خلال مسرح مصر إضافة إلى وجود مصحح لهجة يساعد دائما في المصطلحات التي لا يعرفها.

واعترف عفيفي بخوفه في البداية من ابتعاده عن الشكل الكوميدي خاصة أن شخصيته في (ولد الغلابة) ليست سهلة إطلاقاً فهو شخصية همجية ولا تتفاهم مع أحد، وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها مثل هذه الأدوار.. مؤكدا أن ردود فعل وصلته على الفور وكانت جيدة من قبل النقاد والجمهور وطمأنته وهذا نجاح ومسؤولية كبيرة..مشيرا إلى أنه يحب تقديم شيء مختلف دائماً وأن يتحدى نفسه.

تدور أحداث المسلسل حول رجل صعيدي يُدعى (عيسى) يجسده الفنان أحمد السقا يعاني من الفقر يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف الصعبة التي يتعرض لها خلال الأحداث وأبرزها حاجة والدته لجراحة عاجلة لزرع الكبد لإنقاذ حياتها، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائقا ومع تصاعد الأحداث يُجبَر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين عصابة تهريب المخدرات.

وشارك في بطولة المسلسل أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، مي عمر ،هبة مجدي، إدوارد، هادي الجيار، صفاء الطوخي، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.