بكين: شركات صينية تسعى لشراء منتجات زراعية أمريكية وتخفيض التعريفات

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أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، أن بعض الشركات الصينية استعلمت من المصدرين الأمريكيين بشأن شراء منتجات زراعية وتقدمت بطلب لرفع الرسوم الجمركية على المنتجات وفقا للوائح اللجنة.

وذكرت اللجنة، في بيان اليوم، أنها ستقيم الطلبات المقدمة بهذا الشأن، حيث أكدت الشركات الصينية المعنية أن تحركها لاستيراد منتجات زراعية محددة من الولايات المتحدة يأتي لتلبية احتياجات المستهلكين الصينيين.

وتنفذ الصين والولايات المتحدة توافقات توصل إليها رئيسا البلدين خلال قمة مجموعة الـ20 في أوساكا باليابان، فيما أعربت بكين عن أملها أن تلتقي الولايات المتحدة بالصين في منتصف الطريق وأن تنفذ التزاماتها بجدية.

وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرا إجراء لإعفاء 110 سلعة من الواردات الصناعية الصينية من الرسوم الجمركية الإضافية، وأعربت عن استعدادها لتشجيع الشركات الأمريكية على مواصلة تقديم إمدادات للشركات الصينية.