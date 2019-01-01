رئيس مجلس الأمة الكويتي: تنسيق نيابي حكومي لإيجاد حل جذري وشامل لقضية (البدون)

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم "إن هناك تنسيقا نيابيا حكوميا؛ لإيجاد حل تشريعي جذري وشامل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) في الكويت خلال فترة الصيف، بما لا يمس الجنسية والهوية الوطنية، ويراعي فيه الجوانب الإنسانية لهم".

وأشار الغانم، في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة اليوم الأحد، إلى أن هذا الحل سيبدأ بتشريع يصادق عليه مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد المقبل أو دورة طارئة إن احتاج الأمر لذلك.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من هذا الملف بحل شامل وعادل قبل إنتهاء الصيف، ونتمنى من الجميع التعاون لإغلاقه.. لافتا إلى أن هناك العديد من النقاط التي تجري حولها حوارات عديدة ضمن لقاءات نيابية - حكومية، ولقاءات مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وشدد رئيس مجلس الأمة الكويتي على رفضه العبث بملف الجنسية أو تركه مجالا للمساومات السياسية، مؤكدا أن الهوية الوطنية والجنسية الكويتية ليست مجالا للعبث، ولن تكون عرضة لأي ضغوط سياسية.