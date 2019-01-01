البنك الأهلى المصرى يفتتح مركزا جديدا لخدمات تطوير الأعمال بالعاشر من رمضان

افتتح البنك الأهلى المصرى أول مراكز البنك المتخصصة فى خدمات تطوير الاعمال بفرع الياسمين بمدينة العاشر من رمضان. والذى يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة رواد الأعمال.

وقد حضر الافتتاح لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى نرمين الطاهرى وكيل المحافظ لقطاع التطوير المصرفى وعدد من مسئولى البنك المركزى، بالإضافة إلى يحيى أبوالفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى وممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من قيادات البنك، كما حضر الاحتفال عدد من شركاء التنمية للبنك الأهلى من خارج القطاع المصرفى.

من جانبها قالت لبنى هلال إن افتتاح البنك الأهلى لمركز خدمات تطوير الاعمال بالعاشر من رمضان يدعم مبادرة رواد النيل التى تتكامل مع مبادرات وتوجهات البنك المركزى المصرى التى تسعى لتنمية المجتمع ودعم خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 حيث تستهدف تدعيم النشاط الابتكارى واطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وترسيخ مفهوم ريادة الاعمال واحتضان الشركات الناشئة وتقديم الدعم الفنى والادارى والمادى فى المجالات التى تناسب احتياجات السوق المصرية، مؤكدة على الدور الحيوى والفعال للقطاع المصرفى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال والتحول للقطاع الرسمى لما له من اثر مباشر فى دعم القطاعات الاقتصادية الهامة بالدولة مثل الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والابتكار وهو ما يؤدى إلى خلق فرص عمل وزيادة الناتج القومى ودفع عجلة الاقتصاد المصرى، وأشارت إلى أن البنك المركزى يستهدف افتتاح ٣٠ مركزا لخدمات تطوير الاعمال فى عدد من المحافظات المصرية فى الدلتا والصعيد، وذلك من خلال الاحد عشر بنكا المشاركة فى مبادرة رواد النيل وذلك بنهاية عام ٢٠١٩، كذلك فإنه سيتم توثيق جميع الإجراءات وخطط العمل وذلك لإتاحة دليل شامل لنموذج مركز خدمات تطوير الاعمال بما يسمح بتطبيقه من جانب القطاع الخاص. وفى النهاية أكدت أن البنك المركزى من خلال مبادرة رواد النيل حريص على تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والهيئات التى لديها صلة بمجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الجهاز المصرفى، الجهات الحكومية، مؤسسات التعليم والبحث العلمى والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص لتحقيق أقصى فائدة ممكنة لجميع أطراف المنظومة الاقتصادية.



ومن جانبه قال هشام عكاشة إن مراكز تطوير الاعمال التى بدأ البنك فى اطلاقها اتساقا مع توجيهات البنك المركزى وبإشرافه تستهدف بشكل اساسى ترسيخ مفهوم ريادة الاعمال من خلال تزويد رواد الأعمال بالخدمات المالية وغير المالية التى تحتاجها مشروعاتهم والتى تتعدى الخدمات المصرفية المعتادة، مؤكدا أن التمويل لم يعد عقبة أساسية تواجه اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يعظم الحاجة لإنشاء تلك المراكز والتى ستتولى تقديم العديد من الخدمات التى ستتيح تثقيف العملاء ماليا ومصرفيا للوصول لأعلى معدلات الجودة والنجاح لمشروعاتهم وذلك بهدف زيادة عدد المشروعات الجديدة ودعم المشروعات القائمة بالفعل مع تشجيع الابتكار والتحول التكنولوجى لمواكبة الاتجاه العالمى، اضافة إلى خلق فرص عمل جديدة بما يساهم بشكل عملى فى القضاء على البطالة وخلق صناعة وطنية قوية قادرة على المنافسة فى السوق المحلية وعلى اقتحام الأسواق الدولية بما ينعكس بشكل ايجابى على قوة الاقتصاد الوطنى ومساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن أرقام محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى تعكس اهتمام البنك بتلك المشروعات حيث بلغ اجمالى المحفظة فى نهاية يونيو ٢٠١٩ نحو 65 مليار جنيه مقارنة بـ 49 مليار جنيه فى يونيو 2018 بزيادة قدرها32 ٪.

وأكد عكاشة على أن إجمالى محفظة العملاء ضمن مبادرتى البنك المركزى المصرى بلغت حوالى ٣٧.٥ مليار جنيه تم منحها لحوالى ٤٢ ألف عميل مقارنة بـ 25.2 مليار جنيه لعدد 26 ألف عميل فى يونيو 2018، بمعدل نمو 49% عن العام السابق.

ومن جانبه أكد يحيى أبوالفتوح ان البنك الأهلى المصرى يضع خطة مدروسة للتوسع فى انشاء مراكز خدمات تطوير الاعمال فى عدد من اماكن تركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بدأ باعداد دراسه واسعه للسوق واحتياجاتها والتى كان نتاجها افتتاح مركز العاشر من رمضان والذى يتوسط احدى المناطق الصناعية الحيوية والتى تضم تجمعا للمصانع متنوعة النشاط كما سيخدم المركز عددا من المناطق والمدن المجاورة مثل مدينة الشروق وبدر وبلبيس والتى يتواجد بها ما يزيد على ١٢ فرعا من فروع البنك الأهلى المصرى، وستتولى توجيه العملاء المرتقبين ورواد الاعمال لذلك المركز وللخدمات التى يتيحها لهم، مؤكدا أنه جار الاعداد لافتتاح مركزين آخرين بمدينتى اسيوط وطنطا لخدمة تجمعات العملاء بالوجهين القبلى والبحرى.

وأضاف ممدوح عافية ان مراكز خدمات تطوير الأعمال ستتولى تقديم العديد من الخدمات من خلال فرق عمل متميزة ومدربة، ومنها بعض الخدمات غير الماليه مثل تقديم فكرة مشروع جديد والتوجية نحو اجراءات الحصول على تراخيص ممارسة النشاط مع اتاحة خدمات دراسة الجدوى والتحليل والتقييم المالى، اضافة إلى تيسير الحصول على خدمات التمويل وتحقيق الاتصال الفعال مع الموردين والأسواق المستهدفة وكذا خدمات نشر المعرفة والتدريب وبناء القدرات وورش العمل بما يناسب تنوع واحتياجات السوق المصرية.