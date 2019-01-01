لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

استأنفت شركة الخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا) اليوم الأحد رحلاتها الجوية إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد قطع هذه الرحلات لمدة يوم.

وأقلعت طائرة اليوم من فرانكفورت متأخرة نحو ساعتين متجهة إلى القاهرة وهبطت هناك بعد ظهر اليوم، وتعتزم الشركة تسيير رحلات أخرى مساء اليوم وغدا الاثنين.

كانت لوفتهانزا ألغت رحلاتها إلى القاهرة أمس السبت لمخاوف أمنية دون توضيح معلومات أكثر، كما كانت شركة بريت

ش اير وايز البريطانية أعلنت عن تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة سبعة أيام على الأقل وقالت إن سلامة الركاب وأطقم الطائرات تمثل أعلى أولويات الشركة.

وتُعَدّ هذه الإعلانات بمثابة عرقلة لقطاع السياحة في مصر الذي عاود التعافي بشكل بطيء وذلك بعد تراجع على مدار سنوات، وكان الكثير من السائحين قد تجنبوا السفر إلى مصر التي تعد مقصدا سياحيا محببا بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد فضلا عن تكرار وقوع هجمات إرهابية وحوادث خطف في شمال شبه جزيرة سيناء.

وأشارت وزارة الخارجية البريطانية في تحذيراتها من السفر إلى مصر إلى ارتفاع درجة خطر الإرهاب في النقل الجوي وحذرت الوزارة مواطنيها من السفر إلى شمال سيناء وإلى منطقة الحدود المصرية الإسرائيلية (باستثناء طابا) والمناطق النائية للصحراء.

كانت طائرة رحلات روسية تعرضت لهجوم إرهابي خطير في مصر في أكتوبر 2015 إذ انفجرت قنبلة كانت مخبأة في الطائرة التي كانت تعتزم التوجه من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورج، وأدى الانفجار إلى مقتل كل من كان على متن الطائرة (224 شخصا)، وكان تنظيم داعش قد أعلن عن مسؤوليته عن الهجوم.