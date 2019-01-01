الجيش الليبي يتمكن من إسقاط طائرة تركية بدون طيار في طرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي الليبية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة تمكنت من التصدى لهجوم جوي من قبل قوات "حكومة الوفاق " ونجحت في إسقاط طائرة تركية "مسيرة " بدون طيار - تابعة لقوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا وقطر في منطقة "عين زارة " بالعاصمة الليبية (طرابلس).

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي، وفقا لبوابة أفريقيا الليبية، أن قوات الجيش تعمل على مدار الساعة على تأمين المجال الجوي الليبي، مؤكدة أنها لن تسمح للعدو بانتهاك سيادته، وتهديد المدنيين والمنشآت الحيوية.

يذكر أن قوات الجيش الوطني الليبي تتأهب لشن هجوم واسع على (طرابلس) ، ودعت شباب العاصمة إلى الاستعداد لما أسمتها "ساعة الصفر".