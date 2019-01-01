 بالفيديو.. إيران تنزع العلم البريطاني وترفع علمها على الناقلة المحتجزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالفيديو.. إيران تنزع العلم البريطاني وترفع علمها على الناقلة المحتجزة

نور رشوان
نشر فى : الأحد 21 يوليه 2019 - 8:35 م | آخر تحديث : الأحد 21 يوليه 2019 - 8:37 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأحد، مقطع فيديو يرصد قيام السلطات الإيرانية بنزع العلم البريطاني من فوق الناقلة البريطانية المحتجزة، ووضع العلم الإيراني بدلًا منه.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، عن احتحجاز ناقلة نفط بريطانية؛ بسبب ما وصفه بعدم احترامها للقانون البحري الدولي.

ومن جانبها، أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها الشديد مما وصفته باحتجاز إيران غير المقبول لناقلة النفط، مؤكدة أن هذا التصرف يمثل تحديًا واضحًا لحرية الملاحة الدولية.

وهدد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هند، بأن العواقب ستكون وخيمة، في حالة عدم إفراج إيران عن الناقلة، مشيرًا إلى أنه يتم البحث عن طريقة دبلوماسية للأزمة دون النظر إلى الخيارات العسكرية.

 


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