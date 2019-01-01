رئيس الوزراء الياباني يشيد بنتائج انتخابات مجلس الشيوخ

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رحب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بالنتائج التي أظهرت حصول كتلته الائتلافية على الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ، معتبرا أنها تعكس تفويضا عاما لسياساته.

وقال آبي، وفقا لما أوردته صحيفة (أساهي شيمبون) اليابانية عبر موقعها الإلكتروني: "أعتقد أن المواطنين اختاروا الاستقرار السياسي، والنتائج تحثنا على متابعة سياساتنا وحماية المصالح الوطنية لليابان".

وكانت تقارير إعلامية قد أظهرت حصول الائتلاف الحاكم على أغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ بعد نجاحه في تأمين 64 مقعدا، فيما ترجح هيئة الإذاعة اليابانية وصول كتلة آبي إلى أغلبية الثلثين اللازمة لاقتراح التعديلات الدستورية.

يذكر أن الناخبين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في وقت سابق اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.