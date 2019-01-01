رئيس وزراء باكستان يوجه برعاية مصابي وأسر ضحايا هجوم «خيبربختونخا» الانتحاري

وجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأحد، حكومة إقليم خيبربختونخا بتوفير الرعاية اللازمة لمصابي وأسر ضحايا الهجوم الانتحاري الذي وقع صباح اليوم بمنطقة ديره إسماعيل خان التابعة للإقليم الواقع شمال غربي البلاد وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأدان الرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس وزرائه - وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - بأشد العبارات حوادث إطلاق النار المتفرقة والهجوم الانتحاري، معربين عن أسفهما وحزنهما إزاء مصرع وإصابة المدنيين الأبرياء، ومتمنيين الشفاء العاجل للمصابين.

وكان هجوما مسلحا قد استهدف مركزا تابعا للشرطة بمدينة ديرا إسماعيل خان صباح اليوم ثم استهدف تفجير انتحاري المستشفى التي تم نقل الجرحى إليها، وأسفرت الهجمات عن سقوط 9 قتلى و30 مصابا.