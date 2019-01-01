برلين تحذر طهران من «دوامة التصعيد» على خلفية احتجازها للسفن التجارية

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، طهران من أن احتجازها للسفن التجارية يسهم في دوامة تصعيد قد تؤدي إلى الحرب.

وقال ماس - في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأحد، وبثتها شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية - إن الجميع خاسر ، ولن يكون هناك منتصر في أى تصعيد عسكري "محتمل"، مطالبا قادة إيران الاضطلاع بمسؤولياتهم، وعدم الاستمرار في "دوامة التصعيد"، تجنبا لنشوب حرب.

جدير بالذكر أن السلطات الإيرانية احتجزت إحدى الناقلات التي ترفع علم ليبيريا ، وأطلقت سراحها لاحقا، فيما لا زالت تحتجز ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" التي تحمل على متنها طاقما مؤلفا من 23 شخصا، بدعوى انتهاكها القواعد البحرية الدولية، إلا أن الشركة المالكة للناقلة أوضحت أن الناقلة كانت ملتزمة بشكل كامل بجميع قواعد الملاحة واللوائح الدولية، وأنها احتجزت أثناء وجودها في المياه الدولية.