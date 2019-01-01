ضبط عاطل لتهريبه 550 قرص «ابتريل» لمسجون داخل محكمة جنايات الإسكندرية

تمكن طاقم تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، أمس السبت، من ضبط "ع.م.ع"، عاطل يدعى "ع.م.ع"، أثناء محاولته تهريب 550 قرصا من مخدر "الابترال"، مخبأة داخل ملابسه "كمر بنطاله" عقب تفتيشية عبر البوابة الإلكترونية لدخول المحكمة.



تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إخطارًا من من مساعده اللواء محمد قنطوش، حول ضبط رئيس مباحث مجمع محاكم جنايات الإسكندرية المقدم محمد وجدي، عاطل وبحوزته كمية من مخدر أقراص "الابتريل" قبل تهريبها لأحد أقاربه داخل حجز المحكمة.



ووفقا لمصدر أمني، فقد جاءت عملية الضبط لدى اشتباه أفراد الخدمة المكلفين بتفتيش ومناظرة العابرين للبوابة الإلكترونية في المقبوض عليه، وخلال تفتيشه عثر بحوزته على المضبوطات والتي أقر بمحاولة تهريبها إلى "ابن خالته" يدعى "إ.م.ر"، عاطل، محبوس على ذمة قضية مخدرات بقسم شرطة أول المنتزه.



وبالقاء القبض عليه ومواجهة بالمضبوطات أقر في محضر الضبط الأولي أنه كان يقوم بتهريب المخدرات لقريبه، بهدف بيعها للمساجين والحصول منهم على مقابل مادي، وبالكشف عليه اتضح أنه مسجل شقي خطر برقم 397 فئة "ب" سرقة بالإكراه.



تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.