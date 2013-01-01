 السفير الصيني الجديد إلى الهند يتعهد بالعمل من أجل علاقات أفضل بين البلدين - بوابة الشروق
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السفير الصيني الجديد إلى الهند يتعهد بالعمل من أجل علاقات أفضل بين البلدين

أ ش أ
نشر فى : الأحد 21 يوليه 2019 - 9:25 م | آخر تحديث : الأحد 21 يوليه 2019 - 9:25 م

تعهد سفير الصين الجديد إلى الهند سون ويدونج، اليوم الأحد، بالعمل من أجل بناء علاقات أفضل بين الدولتين الآسيويتين.

وقال ويدونج - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" نشرها فور وصوله للعاصمة الهندية -: "لقد وصلت للتو إلى نيودلهي.. خالص التحيات للشعب الهندي.. أتطلع إلى العمل مع الحكومة الهندية والأصدقاء من جميع القطاعات من أجل بناء علاقات صينية - هندية أفضل".

وأشارت قناة "إن. دي. تي. في." الهندية إلى أن الأولوية العاجلة لويدونج ستكون التنسيق مع الحكومة المركزية من أجل القمة غير الرسمية الثانية التي ستعقد بين الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بالهند في شهر أكتوبر المقبل.

ويخلف الدبلوماسي ويدونج (53 عامًا) سلفه لوه تشاو هوى الذي عاد إلى الصين مؤخرا بعد أن تم تعيينه في منصب نائب وزير بالخارجية الصينية.

وعمل ويدونج سفيرا للصين لدى باكستان خلال الفترة بين عامي 2013 و2017، ويعرف بأنه خبير في الشئون الجنوب آسيوية.

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