السلطات اليابانية تصدر أمر اعتقال للمشتبه به في حريق كيوتو

أصدرت السلطات اليابانية اليوم السبت، أمرًا بالقبض على المشتبه به في إضرام النيران فى استوديو ياباني للرسوم المتحركة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية.



وبلغ عدد القتلى جراء حادث الحريق المميت الذي وقع أمس الأول الخميس نحو 34 شخصًا.



وفي وقت سابق من اليوم ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن معظم ضحايا الحريق المتعمد كانوا في العشرينات والثلاثينات من العمر. ويعمل لدى استوديو كيوتو أنيميشن ما يقرب من 160 موظفًا.



وأكدت الشرطة أيضًا أن شينجي أوبا هو المشتبه به الوحيد في التحقيق بشأن ارتكاب جرائم إشعال حريق وقتل بصورة متعمدة.



وذكرت وكالة الأنباء اليابانية الرسمية (كيودو نيوز) أن الرجل البالغ من العمر 41 عاما، الذي قام برش رذاذ الجازولين عند مدخل المبنى، اعترف للشرطة بارتكاب الهجوم أثناء احتجازه.



واتهم المشتبه به، الذي يعانى من حروق شديدة، استوديو كيوتو للرسوم المتحركة بانتحال الملكية الأدبية وسرقة رواياته. ولم يكن المشتبه به يعمل في الاستوديو، وورد أنه كان قد أدين سابقًا بسرقة أحد المتاجر في شرق طوكيو في عام 2012.



وبحسب هيئة الإذاعة الرسمية، فإن أوبا كان يعاني من مرض عقلي وقد تلقى علاجًا في السابق.



وتراجعت الشرطة عن اعتقال أوبا حتى يتعافى من حروقه. ويخضع المشتبه به حاليا للعلاج في مستشفى جامعي بالقرب من أوساكا.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة كيوتو للرسوم المتحركة هيديكي هاتا إن الاستوديو تلقى عددًا من تهديدات بالقتل عبر البريد الإلكتروني قبل هجوم الخميس.



ويعد هذا الحريق الذي وقع يوم الخميس هو أشد الحوادث فتكًا في اليابان منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، وأحد أكثر المجازر دموية في تاريخ اليابان بعد الحرب. وأفادت تقارير بأن ما لا يقل عن 74 شخصًا كانوا داخل المبنى وقت الهجوم.