العثور على رفات أحد أعظم جنرالات نابليون في روسيا

عثر فريق علماء الآثار الروسي الفرنسي المشترك على هيكل عظمي في خندق بمدينة سمولينسك الروسية يرجح أن يعود لأحد أشهر جنرالات نابليون، الذين قتلوا في روسيا إبان غزو جيوش أوروبا بقيادة نابليون سنة 1812.

وقال فريق علماء الآثار - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن الهيكل المكتشف قد يعود للجنرال شارل إيتيان غودان دو لا سابلونيير، حيث تمت المطابقة بين الإصابات الملاحظة على عظام الهيكل والإصابات التي قتلت جنرال نابليون.

ووجد الخبراء أن الهيكل كان منقوصا من الساق اليسرى، فيما كانت عظام الساق اليمنى متضررة جدا، وهو ما يتوافق مع ظروف وفاة الجنرال الفرنسي الذي مات بقذيفة مدفع بترت ساقه اليسرى.

ومن جانبه، أكد المؤرخ دافيد شانتيران أن ترجيح فرضية أن يكون الهيكل لهذا الجنرال، يستند إلى ثلاثة عناصر هي: الوجود المعروف لشخصيات رفيعة المستوى مدفونة في خنادق مماثلة، والساق المفقودة، وحطام مدافع متروكة في ساحة المعركة.. موضحا أن فحص الحمض النووي للعظام سيضع النقاط على الحروف في مصير الجنرال الفرنسي الكبير المفقود.

يذكر أن الجنرال غودان، المنقوش اسمه على قوس النصر في باريس، قتل أثناء معركة "فالوتينا" في سمولينسك، وكان شخصية مرموقة كن لها نابوليون احتراما جما.

وكان الغزو الأوروبي بقيادة نابليون لروسيا عام 1812 نقطة تحول في الحروب النابليونية، حيث دفع نابليون في حملته على روسيا بجيش ضخم وصل تعداده إلى 680 ألف جندي، تشتت وانهار أمام القوات الروسية بقيادة الإمبراطور ألكسندر الأول، التي طاردت فلول نابليون إلى باريس، حيث أعلن فيها نابليون عن هزيمته وتنازله عن العرش.