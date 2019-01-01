وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة: ليس هناك اشتباه عام ضد جنود الجيش

دافعت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنيجرت كرامب-كارنباور عن الجيش الألماني في مواجهة الاتهام الذي يقول إنه يعاني مشكلة في اتخاذ موقف فيما يتعلق بالتيار اليميني المتطرف.

وقالت كرامب-كارنباور، التي تتولى أيضا منصب رئيسة حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "ليس هناك اشتباه عام ضد جنودنا".

وأشارت الوزيرة الاتحادية إلى أن هؤلاء الجنود يخاطرون بحياتهم، ويستحقون في مقابل ذلك الثقة والدعم، ولكنها أكدت أيضا أن ذلك لا يعني ألا يتم إجراء فحص دقيق، عندما يتعلق الأمر بإصلاح جانب حساس.

وأضافت كرامب-كارنباور أن القوات لديها الحق في ألا يتسبب عدد محدود من الجنود في الإساءة لسمعة الجيش الألماني برمته.

يذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورزولا فون دير لاين صرحت في عام 2017 بأن الجيش الألماني لديه "مشكلة في اتخاذ موقف" و "ضعف في القيادة على مستويات مختلفة"، وذلك بعدما تم الإعلان عن عدة حوادث يمينية متطرفة داخل الجيش وكذلك إتباع طقوس مهينة بين أفراده.

وأثار الاتهام غضبا شديدا داخل الجيش الألماني آنذاك، واعتذرت فون دير لاين لاحقا عن الانتقاد المطلق للقوات.