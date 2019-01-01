 السفير الإيراني في لندن: مستعدون لأي سيناريو بعد احتجاز الناقلة البريطانية - بوابة الشروق
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السفير الإيراني في لندن: مستعدون لأي سيناريو بعد احتجاز الناقلة البريطانية

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 21 يوليه 2019 - 11:17 ص | آخر تحديث : الأحد 21 يوليه 2019 - 11:17 ص

قال السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد، إن بلاده مستعدة لأي سيناريو، بعد احتجاز الناقلة البريطانية في مياه الخليج، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية "سكاي نيوز عربية".

وأضاف، اليوم الأحد: "زيادة التوتر بين البلدين (خطير للغاية ولا يتسم بالحكمة)، في وقت حرج للغاية"، لافتًا كذلك إلى أن بعض القوى السياسية في لندن تريد تصعيد التوتر الحالي مع إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية على متنها 23 بحارًا من جنسيات مختلفة، في مضيق هرمز؛ بسبب ما وصفته بعدم التزامها بقوانين الملاحة البحرية.

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