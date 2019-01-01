تحييد اثنين من حزب «العمال الكردستاني» شرقي تركيا

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تمكن سلاح الجو التركي من تحييد اثنين من عناصر حزب "العمال الكردستاني" في عملية جوية بولاية آغري شرقي البلاد، بحسبا ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية اليوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم إن قوات الأمن التركية تجري عمليات مداهمة ضد عناصر الحزب في آغري.

وأضافت أن مقاتلات تركية نفذت عملية جوية أسفرت عن تحييد اثنين من عناصر الحزب.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركيين على استهداف مواقع الحزب وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.