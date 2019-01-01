المرصد السوري: 11 قتيلا في قصف جوي على ريف إدلب

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 11 مدنيا جراء قصف جوي شنته طائرت حربية روسية وسورية على ريف محافظة إدلب اليوم الأحد.

وقال المرصد في بيان صحفي اليوم إن ستة أشخاص، بينهم طفل ومواطنة، قتلوا جراء قصف نفذته طائرات النظام الحربية استهدف بلدة أورم الجوز في ريف إدلب الغربي.

وأشار المرصد إلى مقتل أربعة أشخاص، بينهم طفلان على الأقل، في قصف طائرات النظام الحربية على بلدة كفروما جنوبي إدلب، لافتا إلى مقتل متطوع في الدفاع المدني جراء غارات جوية من قبل طائرات حربية روسية طالت مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

وبحسب المرصد، لا يزال عدد القتلى مرشحا للارتفاع في ظل وجود أكثر من 45 جريحا بمناطق متفرقة، بينهم مواطنات وأطفال ومن ضمنهم حالات خطرة.

وكان انفجار جديد هز مدينة الحسكة ظهر اليوم بسبب تفجير دراجة نارية مفخخة أثناء مرور سيارة لوجستيك تابعة للوحدات الكردية في حي غويران بالمدينة.

ووفق المرصد، أسفر الانفجار عن إصابة عنصرين اثنين بجراح، بالإضافة لأضرار مادية في السيارة والمنطقة.