توقعات بتراجع ملحوظ لنمو الصادرات الألمانية بسبب الصراعات التجارية

من المنتظر أن يسجل نمو الصادرات الألمانية في العام الحالي تراجعا ملحوظا مقارنة بمستواه في 2018 بسبب الصراعات التجارية وبسبب الاضطرابات السياسية على المستوى الدولي وذلك وفقا لتوقعات قطاع التصدير في ألمانيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال هولجر بينجمان، رئيس الرابطة الاتحادية لشركات تجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات:" نتوقع أن يرتفع حجم الصادرات في هذا العام بنسبة 1.5%".

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الارتفاع في نمو الصادرات الألمانية كانت وصلت إلى 3% في العام الماضي.

في الوقت نفسه، قال بينجمان إن " النمو بنسبة 1.5% يعد خبرا سارا في ظل الظروف الإطارية الحالية وتنامي المنافسة في السوق العالمية ولاسيما من قبل الصين"، وأضاف أن هذا يعني أن "المنتجين الألمان يقدمون منتجات قوية بخدمات ممتازة".

كانت التوقعات السابقة للرابطة تشير إلى أن معدل نمو الصادرات الألمانية سيصل في هذا العام إلى 3%، غير ان العديد من روابط الشركات خفضت من توقعاتها في الفترة الأخيرة.

يذكر أن عوامل مثل تراجع نمو السوق الصينية، أهم الأسواق العالمية، والصراعات التجارية التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأتي على رأس الأسباب المؤدية للانخفاض المتوقع لمعدل نمو الصادرات في هذا العام.

واختتم بينجمان تصريحاته بالقول إن "الاضطرابات زادت بفعل التوتر الذي أحدثته بعض الشخصيات السياسية البارزة".