الناخبون اليابانيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس المستشارين

توجه الناخبون اليابانيون اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لإنتخاب مجلس المستشارين الياباني، والذي كان من المتوقع أن يفوز فيها الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي على الرغم من ضعف الاقتصاد.

وانطلقت عملية التصويت في الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش يوم السبت) في جميع أنحاء اليابان لإنتخاب 124 نائباً من بين 370 مرشحا على نصف مقاعد مجلس المستشارين تقريبا. حيث من المقرر أن تغلق مراكز الإقتراع في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة 1100 بتوقيت جرينتش).

وتأخر فتح بعض مراكز الاقتراع في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان متأخرة ساعتين بسبب هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن حوالي 2ر14 مليون شخص أو 3ر13 بالمئة، من أصل 106 ملايين ناخب مؤهل مسجل، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المبكرة التي أجريت يوم الجمعة

يشار إلى أن نتائج هذه الانتخابات من المحتمل أن تضع رئيس الوزراء شينزو آبي على المسار ليصبح رئيس الوزراء الأطول حكما في البلاد الأمر الذي قد يفتح الطريق أمامه لتغيير الدستور السلمي الذي صاغته الولايات المتحدة.