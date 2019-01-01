افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، المعسكر الإرشادي والتوعوي "اعرف كليتك" لمساعدة طلاب الثانوية العامة أثناء تقدمهم للتنسيق وتعريفهم بالخدمات والإدارات التي يتعامل معها، يصاحبه الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور محمود أبو المجد مدير شبكة المعلومات ورئيس مكتب التنسيق بالجامعة.

كما تابع رئيس الجامعة بدء أعمال التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى للطلاب، وقال إن التنسيق من خلال التسجيل الإلكتروني يعتبر خدمة متميزة تقدم للطلاب وتعطي الفرصة الكاملة لمشاركة أولياء الأمور لهم مما يساهم بصورة أكبر في كتابة الرغبات بطريقة صحيحة ومعبرة عن رغباتهم، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم إدراج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة في التنسيق، موجها بضرورة تقديم وتوفير كل سبل الدعم للطلاب والإجابة على جميع التساؤلات الخاصة بعملية التنسيق، كما حث الطلاب على التروي والتركيز وتحري الدقة قبل كتابة الرغبات.

وأوضح الدكتور صفا محمود أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام حتى الخميس 25 يوليو، بحد أدنى 97.7% لشعبة علمي علوم، و95% لشعبة علمي رياضة، و80% لشعبة أدبي، مضيفاً أن الجامعة حريصة لتلبية احتياجات طلاب الثانوية العامة، بداية من دخولهم الحرم الجامعي وحتى الانتهاء من عملية التنسيق وطباعة الرغبات.

وأكد الدكتور محمود أبو المجد أن الجامعة استعدت للتنسيق الإلكتروني بتجهيز 12 معملا و600 جهاز كمبيوتر من أحدث الاجهزة، حيث تم زيادة عدد الرغبات من 60 إلى 75 رغبة، مضيفا أنه تم توفير جميع الإمكانيات لسهولة التسجيل، والاستعانة بفريق من العاملين ذوي الخبرة للقيام بأعمال التنسيق.

وأضاف علاء الصادق مساعد رئيس مكتب التنيسق ومسئول الاتصال، أن المعامل المركزية التي تم تخصيصها بالحرم الجامعي القديم للتنسيق الإلكتروني، هي المعمل التجاري بمدرجات كلية التجارة "نادي تكنولوجيا المعلومات"، ومعامل مركز مشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بمبنى كلية الطب البشري ومعامل الحاسب الآلي بالمبنى الأكاديمي بكلية الطب، وذلك بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.