بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع جامعتى الأزهر وعين شمس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لإنشاء بيوت تصميم لرواد الأعمال

وقع بنك مصر الأسبوع الماضى بروتوكول تعاون مع جامعتى الأزهر وعين شمس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك بغرض إنشاء بيوت تصميم لرواد الأعمال، وقد حضر التوقيع لبنى هلال – نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ومحمد الإتربى ــ رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والسادة رؤساء الجامعات، وعاكف المغربى ــ نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ونرمين الطاهرى – وكيل محافظ لقطاع التطوير المصرفى بالبنك المركزى المصرى، ولفيف من كبار الشخصيات العامة والقيادات المصرفية.

يأتى البروتوكول فى إطار مشاركة بنك مصر فى المبادرة القومية «رواد النيل» التى أطلقها البنك المركزى المصرى لدعم ريادة الأعمال والابتكار والميكنة، وتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

وفى تعقيبها على توقيع البروتوكول، أشادت الأستاذة لبنى هلال بجهود بنك مصر فى دعم مبادرة رواد النيل مؤكدة أن «بيت التصميم يمثل إحدى الآليات الرئيسية للمبادرة التى تساهم فى زيادة تنافسية المنتج المحلى وزيادة نسبة المكون المحلى فى التصنيع، وهو ما يتفق مع توجهات البنك المركزى المصرى لتشجيع النمو المستدام للاقتصاد المصرى، وهذا استكمالا لنجاح نموذج بيت التصميم الذى تم افتتاحه فى مقر جامعة النيل الأهلية مايو 2018، وتمثل البروتوكولات التى تم توقيعها اليوم أول خطوة على طريق التوسع فى إنشاء المزيد من بيوت التصميم بالجامعات المصرية، لافتة إلى أنه تم اختيار الجامعات المشاركة، نظرا لما تملكه من الخبرات العلمية والتدريبية والبحثية العميقة فى المجالات والعلوم الهندسية».

ومن جانبه أكد محمد الإتربى أن «بنك مصر أداة مالية وطنية يتم الاعتماد عليها فى تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ومن هنا كان حرص البنك على المشاركة بفاعلية فى مبادرة رواد النيل من خلال المساهمة فى إنشاء بيوت التصميم التابعة للمبادرة، لدعم الابتكار والنهوض بالصناعات المختلفة، بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل وتنمية المجتمع».

وقال عاكف المغربى إن البنك حرص على تنوع اهداف بيوت التصميم الثلاثة وذلك لتعظيم الاستفادة التى تعود على المجتمع ككل فنجد ان بيت التصميم الخاص بجامعة عين شمس سيعمل كحلقة وصل بين الجامعة وقطاع الصناعة لتقديم الاستشارات، خدمات التصميم والنماذج الأولية، وسيكون مجال تخصصه فى الروبوتات والميكنة الصناعية والسيارات، بينما يرتكز بيت تصميم جامعة الازهر بمحافظة قنا على مجالات الزراعة، المياه والطاقة ليكون بمثابة الذراع التقنية لحاضنة الاعمال التكنولوجية لتعظيم الاستفادة التى تعود على المراكز البحثية وطلاب وشباب المبتكرين والباحثين من المعاهد والجامعات الأخرى وذلك لنشر مفهوم الابتكار، هذا إلى جانب ارتكاز بيت تصميم الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على العلوم البحرية والتقنيات تحت الماء وذلك بالتعاون مع العديد من الجامعات والمنظمات ذات الصلة بالتكنولوجيا تحت الماءى».

وأشارت نرمين الطاهرى أن «بيت التصميم هو الأول من نوعه فى الجامعات المصرية حيث يعمل مع طلبة الجامعات ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الصناعية الصغيرة على تطوير المنتجات الجديدة وبناء النماذج الأولية باستخدام الهندسة العكسية والتصميم من أجل التصنيع، وتدريب الكوادر الشابة على مبادئ التصميم وأحدث برامج المحاكاة، بالإضافة إلى تقييم ومراجعة التصميمات الهندسية للشباب المبتكرين».

هذا وقد حقق بيت التصميم ــ الذى تم افتتاحه بجامعة النيل ــ خلال عامه الأول العديد من النجاحات حيث قام بالعمل مع عشر شركات ناشئة وأكثر من 15 مصمما لتطوير نماذج أولية لمنتجاتهم، بالإضافة إلى التعاون مع أكثر من شركة مصرية مُصدرة لتطوير وتحليل أداء منتجاتهم حتى يتوافق مع المعايير العالمية، كما قام بيت التصميم بالتعاون مع الشركات المحلية ورواد الاعمال فى مجال الهندسة العكسية وإعادة الهندسة وذلك لدعم التصنيع المحلى، وبالإضافة لذلك قام بتقديم 300 ساعة تدريبية فى مجال تصميم المنتجات وتطويرها والمحاكاة باستخدام البرامج الهندسية المتطورة وذلك للمهندسين والمصممين ورواد الأعمال.

وقد قام بنك مصر على هامش التوقيع بتكريم فريق من رواد أعمال الاكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا والنقل البحرى الحاصلين على المركز الثانى فى المسابقة الدولية للغواصات البحرية2019MATE ROV بالولايات المتحدة الأمريكية؛ والتى تتيح الفرصة لطلاب الجامعات والمدارس والمعاهد الفنية لتعلم ولتطوير تكنولوجيات الروبوت التى تعمل تحت الماء حيث تستخدم هذه الروبوتات فى مختلف الصناعات والمجالات البحرية والمائية، خاصة إصلاح وتركيب وصيانة كابلات الاتصالات البحرية والتى تربط شبكات الاتصالات والمعلومات بين مختلف قارات العالم، بالإضافة لصناعات البترول والغاز والنقل البحرى والإنقاذ وهندسة المحيطات وغيرها، وجاء ذلك التكريم تأكيدا لتقدير بنك مصر لرواد الاعمال وتشجيعا لهم للمضى قدما نحو تحقيق افكارهم الطموح بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.