ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المسلح والتفجير شمال غرب باكستان إلى 9 قتلى و30 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف مركزا تابعا للشرطة شمال غرب باكستان صباح اليوم الأحد، والتفجير الذي استهدف المستشفى التي تم نقل الجرحى إليها إلى 9 قتلى و30 مصابا.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية عن الضباط البارز بالشرطة في مدينة "ديرا إسماعيل خان" سالم خان قوله إن مسلحين يستقلون دراجات نارية فتحوا النار على قوات الشرطة بمنطقة سكنية؛ مما أسفر عن مقتل إثنين منهم ثم استهدفوا مدخل المستشفى التي تم نقل الجرحى إليها وهو ما تسبب في مقتل أربعة آخرين.

وأضاف خان أن المصابين بينهم 8 من رجال الشرطة، مشيرا إلى أن العديد من الجرحى يرقدون في حالات حرجة.

وأفادت تقارير محلية بأن التفجير تسبب في تدمير غرفة الطوارئ بالمستشفى وأجبر المسئولون على إغلاقها .. وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى عسكري.

وقد أعلنت حركة "طالبان" الباكستانية مسئوليتها عن هذا الهجوم.