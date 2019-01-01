 الكويت تدين بشدة هجومين مسلحين استهدفا مركزا للشرطة ومستشفى بباكستان - بوابة الشروق
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الكويت تدين بشدة هجومين مسلحين استهدفا مركزا للشرطة ومستشفى بباكستان

الكويت - أ ش أ
نشر فى : الأحد 21 يوليه 2019 - 5:29 م | آخر تحديث : الأحد 21 يوليه 2019 - 5:29 م

أدانت دولة الكويت بشدة، اليوم الأحد، الهجومين المسلحين اللذين استهدفا مركزا للشرطة، ومستشفى في مدينة (ديرا إسماعيل خان) بباكستان، وأسفرا عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس الباكستاني عارف الرحمن علوي، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا العملين الإرهابيين الشنيعين اللذين استهدفا أرواح الأبرياء الآمنين، وزعزعة أمن واستقرار باكستان.

وسأل أمير الكويت المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أسرهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.. كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس الباكستاني.

وكان هجوما مسلحا قد استهدف مركزا تابعا للشرطة بمدينة ديرا إسماعيل خان صباح اليوم ثم استهدف تفجير انتحاري المستشفى التي تم نقل الجرحى إليها، وأسفرت الهجمات عن سقوط 9 قتلى و30 مصابا.

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