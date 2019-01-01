الأوقاف تؤكد اهتمام الإسلام بالتيسير «المنضبط» بضوابط الشرع

أكدت وزارة الأوقاف اهتمام الاسلام بالتيسير "المنضبط" بضوابط الشرع ، مشددة على أن أصل الدين قائم على اليسر وعدم المشقة ، وأن التيسير على العباد مراد الله دون الإخلال بأسس الشرع.

جاء ذلك خلال فعاليات "الندوة العلمية الكبرى " التي نظمتها وزارة الأوقاف تحت عنوان: "التيسير في الحج لاستعرض نسك الحج وواجبات الحاج ، ومواضع التيسيير في أداء فريضة الحج".

وقال الدكتور أشرف فهمي ، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف ، إن التيسير الذي نسعى إليه هو التيسير "المنضبط " بضوابط الشرع ، المقرون بمدى القدرة والاستطاعة، إذ ينبغي أن يحرص المستطيع على أداء العبادة على الوجه الأكمل والأفضل الذي يحقق لصاحبه أعلى درجات الفضل والثواب ، وبما لايصل إلى حد التهاون الذي يفرغ العبادة من مضامينها.

وأشار الدكتور اشرف - خلال الندوة - إلى أن الإسلام دين قائم على "التيسير" ورفع الحرج ، وأنه إذا كان الإسلام كله قائمًا على التيسير ورفع الحرج ، فإن هذا التيسير في الحج أولى وألزم ، وهو ما يؤكده ويقره القرآان الكريم ، والسنة النبوية ، منوها إلى أن الرسول لم ييسر في شيء أكثر من تيسيره على حجاج بيت الله ، وذلك في قولته المأثورة : " افعل ولا حرج".

ومن جهته، أكد الدكتور ياسر معروف ، مدير إدارة الأوقاف بالمعادي ، أن الحج هو الفريضة الوحيدة التي جاءت مقرونة بالاستطاعة والتيسير مستشهدا بقوله تعالي "وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً “، وأن النبي قد بُعث ب"الحنفية" السمحة ، مؤكدا أن أصل الدين قائم على اليسر وعدم المشقة.

ومن جانبه، شدد الشيخ محمد عسكر - من علماء الأوقاف - على أن التيسير مبدأ أصيل في الإسلام ، وهو الأخذ بما يناسب أحوال الناس ، ويرفع الحرج والمشقة عنهم.