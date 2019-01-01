لفتة رائعة من هندرسون تجاه موهبة ليفربول في ودية دورتموند

أعرب ريان بروستر، اللاعب الصاعد في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته بسماح القائد جوردن هندرسون له بتنفيذ ركلة الجزاء التي تحصل عليها زميله بن وودبرن في المباراة التي خسرها ليفربول أمام بروسيا دورتموند الألماني بهدفين لثلاثة.

وبتنفيذه الركلة بنجاح، يصبح بروستر قد أحرز أربعة أهداف في ثلاث مباريات خاضها ليفربول حتى الآن ضمن جولته التحضيرية للموسم الجديد.

وعلى الرغم من الهزيمة في النهاية، أعرب بروستر – الذي دخل إلى الملعب بديلًا بصحبة 9 لاعبين آخرين قبل آخر نصف ساعة من زمن المباراة – عن سعادته بمنج زملائه الفرصة له ليتولى تنفيذ ركلة الجزاء.

وقال بروستر لموقع ليفربول الإنجليزي :"كان هندرسون يستعد لأخذ الكرة ليضعها عند علامة الجزاء، ولكنه توقف وسألني ما إذا كنت أرغب في تنفيذها، فقلت له "نعم"، فقال لي "حسنًا، فلتفعلها".

وأضاف :"اخترت الزاوية التي أنوي أن أضع الكرة فيها ثم سددت الكرة بكل قوة، من الجيد أن أسجل مجددًا، ولكن الأهم هو حصولي على دقائق أكثر من اللعب وشعوري بأنني في حالة بدنية أفضل".

وأكمل :"أنا سعيد بثقة زملائي في لتنفيذ ركلة الجزاء، وبالطبع كان ميلنر هو من سيتولى تنفيذها إذا كان لا يزال موجودًا في أرض الملعب".

وواصل اللاعب الإنجليزي الشاب :"اللعب هنا يختلف عن إنجلترا، فالطقس هنا حار للغاية، دورتموند فريق رائع جدًا، ولقد سببوا لنا العديد من المتاعب، من الجيد أن أشارك باستمرار مع الفريق وأن ألعب لدقائق أكثر، وأتمنى أن يتحسن أداءنا في المباريات القادمة".

كان باكو ألكاثير قد افتتح التهديف في المباراة قبل أن يتعادل ويلسون لليفربول، ثم عاد دورتموند ليتقدم في النتيجة بهدفين متتاليين عن طريق ديلاني ولارسين، قبل أن يقلص بروستر النتيجة من علامة الجزاء.