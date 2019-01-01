التحفظ على 25 شخصا في أحداث شغب خلال مسيرة لمثليين ببولندا

تحفظت الشرطة البولندية على 25 شخصا بشكل مؤقت على خلفية أعمال شغب وقعت خلال مسيرة لمثليين في مدينة بياليستوك شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي) اليوم الأحد استنادا إلى وزارة الداخلية في وارسو أن مشاغبي ملاعب (هوليجانز) وناشطين يمينيين متطرفين هاجموا مشاركين في المسيرة المنادية بالمساواة للمثليين، وحاولوا وقف المسيرة.

وحسب (بي ايه بي) فقد رشق مثيرو الشغب المشاركين في المسيرة بمقذوفات منها حجارة وبيض وألعاب نارية، وأضافت الوكالة أن أفرادا من الشرطة التي كانت تعمل على تأمين المسيرة تعرضوا للهجوم أيضا.

واستخدمت الشرطة وسائل من بينها رذاذ الفلفل لوقف أعمال الشغب.

كان تنظيم أول مسيرة لمثليين في المنطقة التي تتسم بالطابع الكاثوليكي ويبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف نسمة، أثار حالة من الجدل إذ أن حركات المثليين ومطالبهم بالمساواة تعتبر بمثابة خطر على الأسرة التقليدية ولاسيما في المناطق الريفية في شرق البلاد والتي تتسم بالطابع المحافظ.

وترفض الحكومة البولندية مساواة الشراكات الحياتية للمثليين مع الشراكات الحياتية التقليدية، وتعتبر أن هذه المطالب تمثل خطرا على الأسرة التقليدية.

من جانبها، أدانت الزيبيتا فيتيك، وزيرة الداخلية البولندية، أعمال الشغب في مدينة بياليستوك بشكل حاد, وكتبت على تويتر أن الشرطة ستتعامل بشكل حاسم مع مثل هذا السلوك.