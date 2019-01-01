مؤتمر نقابة المحامين الأفارقة بالقاهرة يعلن عن المجلس الاقتصادي الإفريقي في دورته الرابعة

تزامنًا مع إعلان القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقى المُخصصة إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، يُعلن المؤتمر الرابع لنقابة المحامين الأفارقة عن إنشاء المجلس الإقتصادي الأفريقي، وذلك في فترة انعقاد المؤتمر بالقاهرة في الفترة من 2 وحتى 5 سبتمبر المقبل، بمشاركة رجال دولة ومسئولين ورجال أعمال ومحامين من أكثر من 42 دولة أفريقية.

ومن المقرر أن يكون المجلس الاقتصادي الأفريقي إلى التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وبحث بعض المجالات ذات الأولوية للتنمية الاقتصادية لكل البلدان الأفريقية، وسيكون المجلس فرصة للقاء القادة السياسيين والفكر والصناعيين والاقتصاديين في المؤسسات الأفريقية. سوف يركز على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وهي "الزراعة والأمن الغذائي، البنوك والتأمين، التواصل، التعليم، تأثير الذكاء الصناعي".

ومن المقرر كما تم في المؤتمرات السابقة، ينظم المؤتمر هذا العام دائرة مستديرة تضم رجال الأعمال من مختلف الدول الأفريقية لبحث سبل التعاون فيما بينهم، وكانت النقابة قد أعلنت شعار المؤتمر هذا العام "معالجة القضايا المعاصرة التي تواجه القارة الأفريقية، وكيف يمكن للمحامين قيادة التنمية".

وقد قررت نقابة المحامين الأفارقة تنظيم مؤتمرها السنوي لهذا العام في سبتمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وذلك بحضور رؤساء عدد من الدول الأفريقية ومنها رئيس دولة كينيا ورئيس دولة نيجيريا ووزير الدفاع النيجيري، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ورجال الدولة والمحامين ورجال الأعمال من مختلف الدول الإفريقية.

تأتي استضافة مصر للدورة الرابعة تأكيدًا على الدور الذي تلعبه مصر خلال الفترة الحالية في القارة الأفريقية بداية من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، ودعمًا للخطوات التي تخطوها القارة الأفريقية نحو التنمية المستدامة من خلال تنفيذ أجندة 2063، تنعقد الدورة الرابعة من مؤتمر نقابة المحامين الأفارقة هذا العام بالقاهرة.

نقابة المحامين الأفارقة هي نقابة تم إنشاؤها في عام 1971 ومقرها في نيجريا وتشمل في عضويتها نقابات المحامين في مختلف الدول الأفريقية بالإضافة إلى شركات المحاماة والمحامين الفرديين.