رئيس مجلس الأمة الكويتي يتعهد بحل جذري وعادل لقضية «البدون»

كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن توجيهات أميرية بحسم ملف المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، مؤكدا أنه وانطلاقا من هذه التوجيهات فإن "مجلس الأمة ماضٍ في إقرار حل جذري وعادل لهذه القضية وبما لا يمس الهوية الوطنية والجنسية الكويتية" .

وقال الغانم في تصريح للصحفيين اليوم الأحد: "تصريحي اليوم حول قضية البدون أو المقيمين بصورة غير قانونية يأتي بناء على توجيهات من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وبناء عليه أوضّح أنه لا يمكن القبول بالعبث في ملف الجنسية والهوية الوطنية أو أن يتحول هذا الملف مادة للمساومات والضغوط السياسية" ، مؤكدا: "هذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع."

وأضاف: "كما ذكرت سابقا، فإن هناك حلا جذريا وعادلا لهذه القضية خلال الصيف، وهناك تحركات تمت على قدم وساق لم تظهر للعلن لزيادة فرص نجاحها والحفاظ عليها وحمايتها ممن يحاول أن يستعرض أو يسترزق".

ولفت الغانم إلى أن الحل سيبدأ بتشريع يصادق عليه المجلس بداية دور الانعقاد المقبل أو في دورة برلمانية طارئة خلال الصيف "إن تطلب الأمر."

ولفت إلى أنه لن يكشف التفاصيل لأن هناك الكثير من النقاشات تدور من خلال لقاءات نيابية - حكومية ومع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية "وهناك توجيه واضح من الأمير بإنهاء الملف".

وقال الغانم: "بإذن الله لن ينتهي هذا الصيف إلا بصياغة وإقرار هذا الحل العادل والجذري، وأتمنى من جميع الاطراف التعاون لإغلاقه، خصوصا أن هذه المشكلة لم نصنعها نحن بل ورثناها من أجيال سابقة وفي مختلف القطاعات" .