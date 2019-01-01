ترامب يجدد مطالبته لديمقراطيي الكونجرس بتغيير قوانين الهجرة

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مطالبته للنواب الديمقراطيين بالكونجرس بتغيير قوانين الهجرة من أجل الحد من تدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

وكتب ترامب عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن هناك تقدمًا كبيرًا في ضبط تدفق اللاجئين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، "لكن يجب على الديمقراطيين في الكونجرس تغيير قوانين الهجرة كي يكون كل شيء جيد والقضاء على الثغرات".

وتأتي تصريحات ترامب بينما تشن السلطات الأمريكية، بأوامر من ترامب، حملة مكثفة ضد المهاجرين غير الموثقين داخل الولايات المتحدة؛ بهدف توقيف واحتجاز وترحيل آلاف المهاجرين، وإحباط مساعي طالبي الهجرة إلى داخل البلاد.