«المصري لغرفة السياحة»: السماسرة استغلوا التأشيرات الإلكترونية للحفلات لإرسال الحجاج

قال أشرف صحصاح، عضو الاتحاد المصري للغرفة السياحية، إن حصة مصر من تأشيرات الحج تقدر بـ80 ألف تأشيرة على أساس تعداد مصر يقدر بـ80 مليون نسمة، وفي الحقيقة التعداد وصل إلى 100 مليون نسمة لذا من المفترض زيادة التأشيرة لتصبح 100 ألف تاشيرة.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، أمس السبت، أن هذا العدد غير كافي للشعب المصري المحب والحريص على زيادة المملكة العربية السعودية لإقامة شعائر فريضة الحج، لافتًا إلى استغلال بعض السماسرة وأصحاب النفوس المريضة التأشيرة الإلكترونية لحضور الحفلات في السعودية لإرسال الحجاج إلى هناك، على حد قوله.



وتابع: «الحاج يدخل مطار جدة معاه التأشيرة والتذكرة وثمن الحفلة أيا كان، طبعا السماسرة دول ناس بتسترزق ملهمش علاقة بشركات السياحة اللي بتحترم شركاتها والعملاء بتوعها، ودايمًا بيستغلوا الأرياف والنجوع والناس البسطاء في ذلك».



وأوضح أنه يتمنى إنشاء الحكومة المصرية منصة للتأشيرات الخاصة بالحج والعمرة بدلًا من استغلال البسطاء وإرسالهم للحج بتأشيرة إلكترونية، ولحل المشكلة نهائيا.



