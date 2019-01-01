البطريرك الماروني: اللبنانيون يتطلعون إلى تحقي الاستقرار وتجاوز الأزمة الاقتصادية

أكد بطريرك الموارنة في لبنان الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أن تحقيق الاستقرار في البلاد على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، هو أشد ما يحتاجه اللبنانيون في الوقت الراهن.

وأعرب البطريرك الماروني - في كلمة له اليوم الأحد خلال قداس احتفالي بحضور الرئيس اللبناني ميشال عون - عن ثقته في قدرة رئيس البلاد على العمل بالتعاون مع بقية المؤسسات الدستورية حتى يمكن إخراج لبنان من أزماته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية الراهنة، وتحقيق تطلعات وآمال الشعب اللبناني.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر% إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11% ونسبة بطالة بنحو 35% علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.