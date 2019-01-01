وزير الخارجية السعودي: على إيران إدراك ما تقوم به من انتهاكات للقانون الدولي

حذّر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إيران من أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، إن «أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي، وعلى إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، والتي تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية هو أمر مرفوض تمامًا».

وطالب المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الانتهاكات، قائلًا: «على المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال».

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، عن احتحجاز ناقلة نفط بريطانية؛ بسبب ما وصفه بعدم احترامها للقانون البحري الدولي.

ومن جانبها، أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها الشديد مما وصفته باحتجاز إيران غير المقبول لناقلة النفط، مؤكدة أن هذا التصرف يمثل تحديًا واضحًا لحرية الملاحة الدولية.

وهدد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هند، بأن العواقب ستكون وخيمة، في حالة عدم إفراج إيران عن الناقلة، مشيرًا إلى أنه يتم البحث عن طريقة دبلوماسية للأزمة دون النظر إلى الخيارات العسكرية.