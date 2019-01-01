«كيونت» تستهدف إحداث نقلة نوعية فى «ريادة الأعمال» من خلال عمليات البيع المباشر

فى إطار اهتمام مصر المتزايد بتطوير وتنمية مجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وذلك حسبما جاء فى تقرير المرصد العالمى لريادة الأعمال

‏ (Global Entrepreneurship Monitor Report 2017) أن ما يقرب من 73٪ من المصريين يؤمنون بأن قطاع ريادة الأعمال قطاع واعد يمتلك فرصا مهنية متميز، إلا ان هناك ما يقرب من 30% مازالوا متخوفين من إدارة أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.



ويعد قطاع ريادة الأعمال أحد أكثر القطاعات مرونة، حيث يعمل على تمكين الجميع من إدارة أعمالهم الخاصة وتوفير دخل مستدام، مما يساهم فى خلق بيئة أكثر تنوعًا للعمل، من حيث المجالات، وثقافة العمل، والإمكانيات. فكلما زاد التنوع فى الانشطة الاقتصادية، زادت القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

كما تعد عمليات البيع المباشر أحد المحركات الرئيسية لقطاع ريادة الأعمال وواحدة من أكثر الركائز نموا، حيث يعمل هذا المجال بعيدا عن أسواق التجزئة التقليدية من خلال عدة قنوات توزيع. تتميز شركات البيع المباشر بأنها تتيح فرصا تسويقية لمنتجات ذات جودة عالية مباشرةً وجها لوجه، بجانب توفير منصة تعمل على تمكين رواد الأعمال.

قالت مالو كالوزا، الرئيس التنفيذى لشركة كيونت: تعمل كيونت على تمكين الأفراد من جميع الفئات، لبدء أعمالهم التجارية بأقل قدر ممكن من التكلفة، ويتحقق ذلك بالمثابرة والعمل الجاد والتأهيل الجيد، بالإضافة إلى دعم الشركة لموزعيها ــ المتعارف عليهم أيضًا باسم الممثلين المستقلين (IRs) ــ لكى تمكنهم من تنفيذ مشاريعهم الخاصة وتحقيق الاستقلال المادى.



وأضافت كالوزا «تقدم كيونت حلولا بديلة فيما يخص بيع وتوزيع المنتجات وتوفير خدمات مباشرة للعملاء. وتقوم الشركة بدعم أصحاب الرؤى التجارية المبتكرة، وتوفر لهم بديل عن الوظائف التقليدية، وهو ما يساعد فى توفير فرص عمل لكل من يرغب فى الحصول على وظيفة مرنة تتماشى مع روتين الحياة اليومى، مثل الأمهات، بجانب توفير فرص فريدة لأصحاب المشاريع الطموحين لتنفيذ مشاريعهم».