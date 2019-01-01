«العقارى المصرى» يفوز بجائزة التميز فى التمويل الشخصى من اتحاد المصرفيين العرب

حصد البنك العقارى المصرى العربى جائزة أفضل منتج مصرفى للأفراد، ضمن قائمة جوائز التميّز والإنجاز المصرفى العربى للعام 2019 التى يمنحها الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب والمجلة الصادرة عنه.

وقال المدير الاقليمى للبنك العقارى المصرى العربى طارق عقل بمناسبة حصول البنك على هذه الجائزة: نعتز بحصول البنك العقارى المصرى العربى والذى يعد من اعرق البنوك العربية على هذه الجائزة، والتى تعزز الدور الكبير الذى يقوم به البنك فى تقديم خدمات ومنتجات متميزة للافراد.



وأشار عقل إلى أن البنك العقارى ماض فى النهج الجديد الذى تبناه مجلس الإدارة الحالى بقيادة عمرو فؤاد كمال فى خدمة عملائه من خلال توفير منتجات مالية وخدمات مصرفية تلبى الاحتياجات والمتطلبات الفريدة لكل منهم من خلال الاستماع إلى آراء العملاء والتعرف على تفاصيل تجربتهم المصرفية مع البنك ما ساعد على إحداث التطويرات والتحسينات فى خدماته المصرفية.

وأشار عقل إلى أن خطط البنك العقارى المصرى العربى تشمل مواصلة العمل على توفير أدوات تمويلية ابتكارية متخصصة لقطاعات الأفراد، إضافة إلى تعزيز جودة خدمة العملاء فى جميع فروع البنك المنتشرة فى المملكة، الأمر الذى يساهم فى نمو محفظة التسهيلات الموجهة للأفراد، وبخدمة مميزة تتميز بسرعة الأداء وجودته العالية تعزز علاقة البنك بعملائه.

وتعكس هذه الجائزة نجاحات حقيقية ملموسة مالية وإدارية للخطط والاستراتيجيات التى وضع لبنتها مجلس الإدارة الحالى منذ أن تولى مسئولية قيادة البنك فى أكتوبر 2017 والتى استهدفت الإصلاح والتطوير الشامل للبنك على جميع المستويات سواء على مستوى الهيكلة الإدارية والمالية او على مستوى تطوير العنصر البشرى او على مستوى تطوير وتحسين الخدمات المقدمه للعملاء أو على مستوى تطوير واستحداث منتجات مصرفية تناسب متطلبات واحتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين وأخيرا وليس آخرا تطوير وتوحيد الهوية المؤسسية للبنك فى الثلاث بلدان فى آن واحد.