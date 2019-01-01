لم يمنع المراهقة الغينية، فاطوماتا كوروما كوندي أي شيء، ولا حتى الولادة، عن استكمال حضور إحدى امتحانات الشهادة الثانوية، والذي استعدت له طوال العام الماضي.

أدركت الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا، من بلدة مامو في شرق غينيا، أنها على وشك الولادة عندما كانت تحضر امتحان مادة الفيزياء، لنيل شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

وفي غضون 10 دقائق فقط كانت قد وضعت وليدها، بعدما تم نقلها سريعًا إلى إحدى المستشفيات المحلية، لتعود إلى لجنة الامتحان بعد مغادرتها بـ40 دقيقة، وسط دهشة من المراقبين، وأفراد أسرتها الذين كانوا قد سارعوا إلى المستشفى.

وكان رئيس مركز الامتحانات، محمد دياكيت، قد كشف للإعلام المحلي قصة كوندي، التي أكدت لوكالة فرانس برس أنها لم تخبر أحدًا أنها على وشك الولادة، بما في ذلك زوجها "خوفًا من أن يطلبوا مني البقاء في المنزل أو الذهاب للطبيب"، وفق قولها.

وأوضحت كوندي: "لم أستطع تخيل فوات الامتحان الوحيد لشهادة البكالوريا، الذي قمت بالاستعداد له طوال العام".

وأشار أحد أقاربها إلى أن زوجها، وهو عريف شرطة، كان في قمة ابتهاجه، وكان يحكي للجميع ما فعلته "هذه المرأة الاستثنائية".

وأكد أن "الكل في مامو يهنئهم، وندعو الله أن تحصل "فطومة" على شهادة البكالوريا"، معربًا عن أمله في تسمية الطفل "إسبوار- Espoir "، أي "الأمل" بالفرنسية.

يذكر أن فاطوماتا كوندي، ليست هي الشابة الوحيدة في إفريقيا، التي استطاعت خوض اختباراتها بعد الولادة، فبحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني، فقد استطاعت أكثر من 11 طالبة إثيوبية، خلال شهر يونيو الماضي، اجتياز امتحاناتهن عقب إنجاب أطفالهن، وفقًا لمتحدثة باسم وزارة التعليم الإثيوبية.