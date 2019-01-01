أمين «التعاون الإسلامي» يعرب عن قلق المنظمة إزاء تصاعد وتيرة العنف في أفغانستان

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، عن قلق المنظمة "العميق " إزاء تصاعد وتيرة العنف، والهجمات الانتحارية "العشوائية" في أفغانستان، مما تسببت في سقوط عدد من الجرحى بينهم نساء وأطفال.

وقال العثيمين، في بيان بثته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأحد، إنه يعتبر أي عمل عنف "مؤسفا" ، داعيا إلى ضرورة وضع حد لدائرة العنف التي وصفها بأنها " عديمة الجدوى".

وحث الأمين العام ، الأفغان على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ، ومضاعفة جهودهم لتحقيق السلام والمصالحة ، من خلال عملية يقودها الأفغان، تماشيا مع القرارات التي تم تبنيها خلال القمة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت بمكة في 31 مايو الماضي، والمؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في أفغانستان ، الذي عقد بمكة في الحادي عشر من يوليو العام الماضي " 2018".

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه (كابول ) وغيرها من الاقاليم الأفغانية هجمات دامية من قبل مسلحين، معظمهم من "طالبان" ، حيث قتل وأصيب العشرات من الأطفال والنساء.