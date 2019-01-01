الإمارات والصين تبحثان توطيد التعاون بالمجالات الاستثمارية والتعليمية والسياحية

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى متانة العلاقة الاستراتيجية بين بلاده والصين وتميزها في العديد من مجالات التعاون في ظل حرص قيادتي البلدين على تطوير التعاون بما يحقق تطلعاتهما المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية الإماراتي، اليوم الأحد في العاصمة الصينية بكين، مع مستشار الدولة وزير خارجية الصين وانج يي، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وتوطيد أطر التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والسياحية.

كما تناول اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

ومن جهته، أشاد مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد وصل إلى بكين اليوم في زيارة دولة إلى الصين يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمستجدات وتطورات الأحداث في المنطقة.. ويضم الوفد المرافق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات.