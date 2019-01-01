الجيش الباكستاني: مقتل جندي في إطلاق نار من القوات الهندية عند خط المراقبة بكشمير

أعلن الجيش الباكستاني -اليوم الأحد- مقتل جندي في إطلاق نار من جانب القوات الهندية على طول خط المراقبة الذي يفصل إقليم كشمير بين البلدين.

وذكرت قناة "سماء تي.في." الباكستانية أن الهند أطلقت صواريخ وقذائف الهاون على قطاعات "باتال وساتوال وخانجار ونيكيال وجاندروت"، مستهدفة مدنيين ونقاط تفتيش تابعة للجيش.

وأشارت القناة إلى أن الجندي الباكستاني لقي مصرعه خلال تبادل إطلاق النار، فيما أصيب أربعة مدنيين بينهم فتاتان وامرأة.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".