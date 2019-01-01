رئيس الوزراء اليوناني الجديد: أولوياتي تخفيف العبء الضريبي وتعزيز النمو وتوفير الوظائف

أعلن رئيس الوزراء اليوناني الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس أن أولوياته تكمن في تخفيف العبء الضريبي وتعزيز النمو وتوفير الوظائف.

وذكرت صحيفة (كاثميرني) اليونانية أنه في افتتاح النقاش البرلماني الذي استمر ثلاثة أيام حول بيان سياسة الحكومة المحافظة الجديدة، قال ميتسوتاكيس إنه سيطرح تخفيضًا في ضريبة الأملاك بنسبة 22%.

وسيتم التصويت على مشروع قانون خفض ضريبة الأملاك هذا الأسبوع، ما سيؤثر على 6.4 مليون مالك على الفور، في الإقرارات الضريبية الحالية، بدلاً من العام المقبل.

وأضاف ميتسوتاكيس أن مسودة ميزانية 2020 التي سيتم تقديمها إلى البرلمان في سبتمبر القادم ستتمسك بالتزامات الحكومة المالية السابقة المتفق عليها مع دائني اليونان، بما في ذلك الفائض "المفرط" في الميزانية الأساسية بما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، متابعًا أنه سيتفاوض في العام المقبل على هدف فائض "أكثر واقعية".