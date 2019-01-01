«النقل» تطرح مناقصة محدودة لتجديد 40 كيلو سكك حديدية بين بنها ــ بورسعيد بمليار جنيه

طرحت هيئة السكك الحديدية مناقصة محدودة بين شركات المقاولات بشأن تجديد 40 كيلو سكك حديدية بين بنها ــ بورسعيد بقيمة مليار جنيه، تبعا لتصريحات مسئول فى الهيئة.

قال المصدر لـ «مال أعمال ــ الشروق» أن الهيئة خاطبت 11 شركة مقاولات بهدف تقديم العروض الفنية حتى موعد 7 أغسطس المقبل، بحيث يتم دراسة العروض الفنية لمدة شهرين وبعدها تتلقى الهيئة العروض المالية من الشركات الراغبة فى المنافسة على المناقصة.

وذكر أن أبرز الشركات التى تم مخاطبتها النيل العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل وكذلك شركة أبناء حسن علام.

وتستهدف الهيئة تدبير التمويل من خلال استقطاع جزء من قرض صندوق الإنماء العربى بقيمة 10 ملايين دولار حصلت علية الهيئة بهدف تمويل مشروع الكهربة الإشارات بنها ــ بورسعيد التى فازت شركة سيمنز الالمانية بتنفيذه.

علاوة على أن تمويل باقى المشروعات من خلال قروض بنك الاستثمار القومى التى يستخدم فى تمويل خطط التطوير بالهيئة.

ولفت إلى أن شركة سالفيس الإيطالية قدمت عرضا لتمويل تجديد 250 كيلو سكك حديدية على خط القاهرة الصعيد، ولكن الهيئة رفضت العرض التمويلى لأن القيمة التقديرية التى وضعتها الهيئة أقل مما قدمته الشركة.

تستهدف الهيئة تنفيذ خطة تجديد لخطوط السكك الحديدية بتكلفة بلغت 5 مليارات جنيه موزعة على مستوى شبكة الهيئة.