نهائي الكان الأكثر تغريدا على تويتر

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يستعرض تويتر الرؤى حول المراحل النهائية من AFCON2019# على المنصة، التي تتضمن مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي وتحديد المركز الثالث والمباراة النهائية.

وغرّد جمهور البطولة باستخدام الوسوم TotalAFCON2019# وAFCON2019# وCAN2019# وCANTotal2019# لفتح رمز الكأس على مدار البطولة وبالإضافة إلى ذلك، تم فتح الرموز التعبيرية الخاصة بأعلام الدول كلما ظهر الوسم الخاص بكل منتخب.

وعقب انتهاء البطولة، المباريات التي شهدت أكثر تغريدات منذ بدء مباريات ربع النهائي:

**الجزائر و السنغال (النهائي - 19 يوليو).

** نيجيريا والجزائر (نصف النهائي - 14 يوليو).

** تونس والسنغال (نصف النهائي - 14 يوليو).

** نيجيريا وتونس (تحديد المركز الثالث - 17 يوليو).

**نيجيريا وجنوب أفريقيا (ربع النهائي - 10 يوليو).

أكثر اللحظات التي شهدت محادثات على تويتر في كل مباراة (استناداً إلى عدد التغريدات في الدقيقة) منذ بدء مباريات ربع النهائي:

** تسجيل رياض محرز الهدف الثاني ونهاية المباراة، ليقود منتخب بلاده للفوز بالمباراة (نصف النهائي، الجزائر ونيجيريا).

**في نهاية المباراة النهائية، فوز الجزائر بلقب كأس أفريقيا، الجزائر ضد السنغال).

**إضاعة منتخب السنغال رحلة الجزاء (نصف النهائي، تونس والسنغال).

**تسجيل أوديون إيغالو هدف نيجيريا (مباراة تحديد المركز الثالث، نيجيريا وتونس).

**تسجيل تروست إكونوج هدف قبل نهاية المباراة (ربع النهائي، نيجيريا وجنوب أفريقيا).

أكثر التغريدات باستخدام الأعلام خلال المباراة النهائية:

1- الجزائر

2- السنغال

أكثر التغريدات حول اللاعبين خلال المباراة النهائية:

1- رياض محرز نجم الجزائر.

2- ساديو ماني نجم السنغال.

3- بغداد بونجاح مهاجم الجزائر.