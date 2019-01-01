بني سويف تنظم ورش عمل لمراجعة استراتيجية قطاع الصناعة والتعدين بالمحافظة

نظمت محافظة بني سويف ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ضمن مشروع تطوير القوى العاملة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك برئاسة اللواء عصام العلقامي السكرتير العام رئيس الأمانة الفنية للمجلس الاقتصادي الاستشاري للمحافظة.

وتستمر أعمال الورشة على مدار يومي 21 و22 يوليو الجاري ضمن مشروع تطوير وتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة، من خلال استثمار مقومات المحافظة سواء في الزراعة أو الصناعة أو السياحة بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في المشروعات العاجلة والجارية التي يتم تنفيذها لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحيوية.

وخلال فعاليات الورشة التي أقميت بديوان عام المحافظة، تم استعراض مسودة استراتيجية قطاع الصناعة والتعدين بمحافظة بني سويف وأهدافها والتي تتمثل في تقييم قطاع الصناعة بالمحافظة وتعزيز ديناميكية وتنوع الاقتصاد المحلي وزيادة حجم وفرص الاستثمار الصناعي اعتمادًا على الموارد المتنوعة والتسويق لها وتوفير حوافز متعددة للمستثمرين، وتحسين البنية التحتيتة والعمل على استكمال ترفيق المناطق الصناعية وتبسيط الإجراءات الإدارية وخلق بيئة عمل جاذبة، وتطوير وتنمية قدرات الموادر البشرية اللازمة لنمو المشروعات من خلال تدريب العمالة الفنية ودعم مراكز التدريب المهني.