سالفيني: لا يمكن لفرنسا وألمانيا تجاهل إيطاليا فيما يتعلق بالهجرة

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الداخلية ماتيو سالفيني اليوم الأحد إنه لا يمكن لفرنسا وألمانيا الاستمرار في تجاهل الدول الأوروبية الأكثر عرضة للهجرة .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سالفيني قوله بصفته وزيرا للداخلية تعليقا على خطاب أرسله إلى نظيره الفرنسي كريستوف كاستانير إن: "إيطاليا لم تعد مستعدة للترحيب بجميع المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا".

وقال سالفيني في بيان أصدره مكتبه اليوم الأحد إن حكومتي باريس وبرلين "لا يمكن

أن تقررا سياسات الهجرة وتتجاهلا مطالب الدول الأكثر تضررا مثل بلادنا ومالطا".

وتشير رسالة سلفيني إلى مسودة تقرير تم إعدادها قبل اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في باريس غدا الاثنين. ووفقا لسالفيني، فإن هذه الاستنتاجات لا تعكس محتوى المحادثات الوزارية في قمة منفصلة عقدت في هلسنكي في وقت سابق من هذا الشهر.

ودعا كاستانير نظيره سالفيني إلى الاجتماع في باريس، ولكن متحدثا باسم الوزير الإيطالي قال إنه لن يحضر.

ولا تزال الحكومات الأوروبية تسعى لتصميم نظام يتجنب المساومة والاتهامات المتبادلة في كل مرة يتجه فيها قارب يحمل مهاجرين شمالا إلى أوروبا بحثا عن ميناء آمن ولجوء.