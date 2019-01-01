استطلاعات الخروج ترجح فوز الائتلاف الحاكم في انتخابات مجلس المستشارين الياباني

من المرجح أن يفوز الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم، حزب كوميتو، في انتخابات مجلس المستشارين الياباني، وهو المجلس الأعلى في البرلمان، التي تجري اليوم الأحد، وذلك وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية وشبكة التليفزيون اليابانية نقلا عن استطلاعات الخروج .

ومن المتوقع أن يحافظ الائتلاف الحاكم على الأغلبية في مجلس المستشارين. ومع ذلك فقد أشارت استطلاعات الخروج إلى أنه سوف يكون من الصعب أن يصل إلى أغلبية الثلثين في المجلس نفسه.

وتوجه الناخبون اليابانيون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات يتنافس فيها 370 مرشحا على 124 مقعدا، وهي نصف مقاعد مجلس المستشارين تقريبا.

وتقدم حزب آبي في استطلاعات الرأي بفضل ضعف وتفتت أحزاب المعارضة.

وكان بعض المحللين قد قالوا قبل الانتخابات إن الائتلاف الحاكم يمكن أن يفوز بأغلبية الثلثين في مجلس المستشارين.

ومن شأن تحقيق نتيجة قوية أن يسمح لرئيس الوزراء المتشدد بالاستمرار في خطته لتعديل الدستور الياباني الذي ينبذ الحرب بحلول عام 2020.

وسوف تحتاج هذه الخطوة لتأييد أغلبية الثلثين في كل من مجلسي البرلمان من أجل الدعوة إلى استفتاء شعبي حول تعديل الدستور . ويملك الائتلاف الحاكم بالفعل أغلبية الثلثين في مجلس النواب، وهو المجلس الأكثر قوة في البرلمان.

ومن المتوقع أن يصبح آبي رئيس الوزراء الياباني صاحب أطول فترة في السلطة في تشرين ثان/نوفمبر، متفوقا على رئيس الوزراء الأسبق تارو كاتشورا الذي ظل في المنصب لثلاث ولايات في أوائل القرن العشرين.

ومع ذلك، فقد أخفقت حكومة آبي في تحقيق نمو اقتصادي صلب وسط الدخول الراكدة والاستهلاك الضعيف.

وانطلقت عملية التصويت في الساعة السابعة صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش يوم السبت) في جميع أنحاء اليابان لانتخاب 124 نائبا في مجلس المستشارين. ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة 1100 بتوقيت جرينتش).