73% نموا فى محفظة التمويل العقارى بـ«الأهلى المصرى»

نمت محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى بنحو 73%، فقد وصل اجمالى محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى ضمن مبادرة البنك المركزى إلى اكثر من 7 مليارات جنيه منذ اطلاق المبادرة وحتى نهاية يونيو 2019 مقارنة بمبلغ 4.1 مليار جنيه فى يونيو 2018 وتستهدف جميع شرائح المواطنين من محدودى ومتوسطى وكذا فوق متوسطى الدخل.

يستهدف الأهلى المصرى حسب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى المشاركة بقوة فى تلك المبادرة وتوفير مسكن آمن واستثمار جيد، بالاضافة إلى إتاحة جميع سبل التيسير على المواطنين وبشكل خاص من محدودى الدخل والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والاسكان الاجتماعى، حيث تجاوز عدد المستفيدين من تلك المبادرة للعملاء من محدودى الدخل 68 ألف عميل مقارنة بـ 38 الف عميل فى يونيو 2018 بمعدل نمو 79%.

مؤكدا أن مشاركة البنك فى مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى تأتى فى إطار استراتيجية البنك المستمرة فى تنفيذ خطط الدولة التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ودعم المواطن المصرى فى المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين، وكذا تنفيذا لسياسة البنك المركزى المصرى فى ترسيخ مبدأ الشمول المالى والذى دائما ما يسعى البنك الأهلى إلى تدعيمه حيث يضع البنك الأهلى نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دعم تلك المحفظة منتهجا منظومة متكاملة يتم من خلالها دراسة الفئات الأكثر احتياجا وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وهو الأمر الذى أهل البنك الأهلى المصرى للحصول على المركز الأول فى منظومة التمويل العقارى متفوقا بذلك على جميع البنوك المشاركة فى تلك المنظومة.

ومن جانبه صرح يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى انه من اهم العوامل التى ساعدت فى تصدر البنك الأهلى المصرى للمبادرة هو سياسة الانتشار التى ينتهجها فى فروعه التى تغطى جميع محافظات الجمهورية لتقديم جميع الخدمات المصرفية والتطوير المستمر بإجراءات العمل التى ساهمت فى تخفيض دورة العمل ووقت وجهد العملاء والوصول إلى أكبر شريحة من العملاء وتيسيرا لجميع طرق الدفع لأقساطهم الشهرية من خلال قنوات الدفع الالكترونية فقد سبق للبنك الأهلى انشاء ثلاث وحدات مستقلة خاصة بالتمويل العقارى بمناطق السادس من اكتوبر، العاشر من رمضان والمنطقة الصناعية بالمنيا، إضافة إلى تخصيص عدد من الفروع الموزعة بمختلف انحاء الجمهورية للتعامل مع برنامج الاسكان الاجتماعى، وكذا إنشاء قطاعات متخصصة بالمركز الرئيسى للبنك مدعومة بعناصر بشرية مدربة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية لسرعة انجاز ملفات التمويل العقارى خاصة من فئة محدودى الدخل.