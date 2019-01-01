 سينرجي: إقامة أمم إفريقيا في وقت ضيق بهذا الشكل قمة النجاح - بوابة الشروق
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سينرجي: إقامة أمم إفريقيا في وقت ضيق بهذا الشكل قمة النجاح

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 21 يوليه 2019 - 2:21 ص | آخر تحديث : الأحد 21 يوليه 2019 - 2:21 ص

وجه حسام وهبي، مدير قسم التصميمات بشركة سينرجي، الشكر إلى جميع العاملين الذين ساهموا في إنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، معقبًا: "من أول ما عرفنا إننا اللي هنمسك الحملة كلها، كان فيه مجهود عظيم جدًا".

وأشاد خلال مدخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، بموافقة اللجنة المنظمة للبطولة على الأفكار الجديدة، مستطردًا: "ده كان شيء هايل جدًا من أول محمد فضل وكل المسؤولين".

واستطرد أن مصر نجحت في استضافة البطولة بصورة مشرفة، متابعًا: "كنا مستنيين ده والحمد لله حصل، والشغل طلع على أكمل وجه، وبإنجاز خطير زي ما كنا متخيلين ونفسنا، فالإنجاز بالشكل ده وبالقوة دي وفي الوقت الضيق ده قمة النجاح".

واختتمت أول أمس الجمعة، بطولة كأس الأمم الإفريقية، بتتويج المنتخب الجزائري بكأس البطولة بعد فوزه على المنتخب السنغالي بهدف مقابل لا شيء.

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