بلومبرج: تراجع إنتاج النفط في ليبيا إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج ، اليوم الأحد، أن إنتاج النفط في ليبيا تراجع إلى ما يصل لنحو مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أدنى مستوى منذ نحو خمسة أشهر.

وأضافت أن ذلك جاء بعد أن أغلقت جماعة مجهولة صماما على خط أنابيب وإغلاق أكبر حقل نفطي في البلاد.

وفي السياق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الحكومية في بيان أن إعلان القوة القاهرة في حقل الشرارة، الذي يقع جنوب غربي البلاد، قد خفض الانتاج بمقدار 209 ألف برميل يوميا .

وأشارت إلى أن تلك الكمية المقتطعة من الإنتاج تصل تكلفتها إلى 19 مليون دولار يوميا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية امس السبت حالة القوة القاهرة وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية وذلك نتيجة لتوقّف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي بسبب إغلاق مشبوه لأحد الصمامات على خطّ الأنابيب بين منطقة الحمادة وميناء الزاوية.

وأوضحت ان توقف عمليات شحن خام الشرارة بدأ اعتبارا من يوم أمس السبت.

وتابع بيان المؤسسة أن الخزانة العامة ستتكبد تأمين احتياجات السوق المحلي من المحروقات نتيجة استمرار توقف المصفاة، مشيرا إلى أنّ الإنتاج بحقل الفيل الذي يقع على مقربة من حقل الشرارة لم يتأثّر، موضحا أنه تم إعلام الشركاء التجاريين للمؤسسة بهذه التطورات.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مصطفى صنع الله، قائلا: " لقد أجبرت الأنشطة الإجرامية المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان حالة القوة القاهرة. إنّ مثل هذه المحاولات المتعمّدة والرامية إلى تخريب خطوط الأنابيب وعرقلة عمليات الإنتاج لا تضرّ فقط بالإيرادات الوطنية النفطية، بل تتسبب أيضا في عرقلة عمليات إمداد المواطنين الليبيين بمستلزماتهم من الطاقة الكهربائية".