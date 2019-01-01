عميد آداب عين شمس تتفقد معامل التنسيق بالكلية

تفقدت الدكتورة سهير القليني، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، معامل الحاسب الآلي التي خصصتها الكلية لإجراء عملية التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الأولى للعام الجامعي 2019-2020؛ طبقا للحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي.

وشددت العميدة -خلال جولتها- على أهمية توفير كل وسائل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وسرعة إنجاز عملية التنسيق مع عدم الإخلال بالضوابط اللازمة أثناء عملية تسجيل الرغبات.

يذكر أن جامعة عين شمس قد خصصت 14 معملا للحاسب الآلي، منها 3 معامل بكلية الآداب، و5 معامل بكلية الحاسبات والمعلومات بالحرم الرئيسي للجامعة بالعباسية، كما تم تخصيص معملين بكلية الهندسة بميدان عبده باشا، بالإضافة إلى معملين بكلية البنات بشارع أسماء فهمي بمصر الجديدة، ومعمل واحد بكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وآخر بالمدينة الجامعية للطلاب امتداد الخليفة المأمون.

ومن المقرر أن يتقدم للمرحلة الأولى من التنسيق هذا العام 143313 طالبًا وطالبة، مقابل 126807 طلاب وطالبات، بتنسيق المرحلة الأولى للعام الماضي 2018.

ويزداد عدد طلاب المرحلة الأولى لهذا العام بواقع 16506 طلاب وطالبات؛ مما يؤكد المؤشرات الخاصة بارتفاع الحدود الدنيا للكليات خاصة كليات المجموعة العلمية بشكل كبير.